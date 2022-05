Teramo, Cabina di coordinamento sisma 2016: prorogate le scadenze CAS e SAE

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:

La cabina di coordinamento sisma 2016, presieduta dal Commissario straordinario Giovanni Legnini, ha raggiunto oggi un’intesa sulle nuove scadenze per le dichiarazioni relative al mantenimento dei benefici assistenziali e per le domande di contributo per la ricostruzione per i titolari del CAS (Contributo di Autonoma Sistemazione) e delle SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza). Il termine per la dichiarazione di conferma dei requisiti per CAS e SAE viene differito al prossimo 15 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il termine per la presentazione dei progetti di ricostruzione e della richiesta del contributo, sempre per i titolari di CAS e SAE , viene rinviato al prossimo 15 ottobre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

