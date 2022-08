Teramo Calcio: dopo la sentenza del Tar, il Comune prosegue il percorso avviato con la Federazione

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Questa mattina il Tar del Lazio ha depositato il provvedimento collegiale con cui è stato respinto il ricorso della società Teramo Calcio per la riammissione in serie C. Preso atto della sentenza, il Sindaco, nella stessa giornata di oggi, riprenderà i contatti con la Federazione, nella persona del presidente Gabriele Gravina, per definire tempi e modalità dell’avvio della procedura prevista dall’articolo 52 comma 10 delle norme organizzative interne (N.o – i.f.) della Figc.Il primo cittadino, nell’evidenziare come l’ente, dopo aver appreso “con rammarico della decisione del Tar, si sia immediatamente attivato per governare, per quanto di sua competenza, l’intero processo e garantire continuità al calcio teramano”, annuncia che la giornata odierna sarà dedicata a valutare gli effetti della sentenza, confrontarsi con i legali della società e intensificare l’interlocuzione con la Federazione per proseguire sul percorso già avviato nelle scorse settimane con la lettera inviata allo stesso presidente Gravina, per garantire l’iscrizione in sovrannumero della Teramo Calcio alla serie D.

