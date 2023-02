Teramo, Carnevale 2023,  gli appuntamenti

- Advertisement -

Balli, giochi e tanto divertimento per i più piccoli nel calendario di appuntamenti organizzato dal Comune di Teramo per il Carnevale 2023.Per l’occasione sarà allestita un’apposita tensostruttura riscaldata in piazza Martiri, dove ad aprire il carnet di eventi sarà, il 19 Febbraio, il “Carnival Circus”. Due gli spettacoli in programma, uno alle 16:00 e uno alle 18:00, in cui gli artisti del circo Takimiri coinvolgeranno grandi e piccini in un mondo di colori, magia e divertimento – riporta testualmente l’articolo online. Il programma di eventi proseguirà il 20 Febbraio con lo spettacolo “Super eroi”, che si svolgerà alle 17:00, con balli, giochi e intrattenimento insieme ai personaggi di film e cartoni, mentre a chiudere la tre giorni in piazza Martiri sarà, il 21, “Arrivano i pirati”, che si terrà sempre alle 17:00. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito – recita il testo pubblicato online. Tra le manifestazioni in programma per la settimana di Carnevale anche “Il Liceo Artistico incontra la città”, che vedrà una sfilata cittadina di maschere a tema artistico, organizzata dall’istituto superiore Delfico Montauti con il patrocinio del Comune di Teramo, Fondazione Tercas, Provincia, Università degli studi di Teramo e Bim

