Teramo, CAS, sulla Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza che riapre i termini per la presentazione delle domande

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l’Ordinanza che riapre i termini per la presentazione delle domande per il mantenimento del Cas per chi non era riuscito a presentare l’istanza sull’apposita piattaforma entro il termine del 15 ottobre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chi era in possesso dei requisiti a quella data potrà inoltrare la domanda, sempre in via telematica, sulla piattaforma, raggiungibile all’indirizzo https://appsem.invitalia – it/, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, i cui effetti sono reatroattivi.

