Teramo, Centri estivi per bambini dai 3 agli 11 anni, il Comune ottiene ulteriori fondi e promuove il progetto “L’estate in città…continua”

Sulla scorta di un finanziamento statale di circa 48mila euro il Comune di Teramo, dopo aver già promosso, grazie a fondi stanziati dalla Fondazione Tercas, il progetto “Estate in città”, che prevedeva l’erogazione di contributi per le associazioni del Terzo Settore interessate a realizzare, nel periodo compreso dal 1° luglio al 12 agosto, attività estive per minori nella fascia d’età dai 3 agli 11 anni, ha deciso di utilizzare le nuove somme per ampliare ulteriormente la platea di utenti dei cosiddetti “centri estivi”.

Il nuovo progetto, denominato “L’estate in città…continua”, prevede sempre l’erogazione di contributi per quelle associazioni che abbiano l’interesse a realizzare centri estivi per la fascia 3-11 anni, questa volta nel periodo compreso tra il 16 agosto e il 15 settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Gi uffici comunali hanno già provveduto ad emanare l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a progettare e gestire il centro estivo – recita il testo pubblicato online. L’avviso è pubblicato sull’albo pretorio, oltre che nell’apposita sezione “Comunicazione dai settori” che si trova sulla home page del sito dell’ente, e scadrà l’11 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online.

Secondo quanto stabilito, potranno presentare la candidatura soggetti operanti in ambito educativo, ludico, ricreativo, sportivo e culturale, costituiti da almeno 12 mesi e appartenenti ad associazioni di volontariato e promozione sociale, Onlus, altri soggetti senza fine di lucro che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e socioculturali a favore di minori.

Inoltre, i soggetti che manifesteranno interesse a realizzare il centro estivo, in collaborazione con il Comune, dovranno proporre attività con valenza prevalentemente educativa, ludica, sportiva e ricreativa, da realizzare nel territorio comunale con un orario giornaliero di almeno 6 ore continuative, per almeno 5 giorni a settimana, eventualmente anche con somministrazione del pranzo e dello snack pomeridiano, con intrattenimento almeno fino alle 17:00.

