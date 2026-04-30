Teramo, chiusa tratto della SS150 a Basciano per fuga di gas: deviazioni in corso

La statale 150 “Della Valle del Vomano” è chiusa dal km 26,700 al km 27,200 a Basciano, in provincia di Teramo, a causa di una fuga di gas. Le deviazioni vengono segnalate sul posto e le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine sono intervenute per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione nel minor tempo possibile.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata è possibile contattare il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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La chiusura della SS150 a Basciano è un problema attuale che richiede la massima attenzione e collaborazione da parte di tutti i cittadini.