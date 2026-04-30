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Viabilità e Trasporti

Teramo, chiusa tratto della SS150 a Basciano per fuga di gas: deviazioni in corso

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La statale 150 “Della Valle del Vomano” è chiusa dal km 26,700 al km 27,200 a Basciano, in provincia di Teramo, a causa di una fuga di gas. Le deviazioni vengono segnalate sul posto e le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine sono intervenute per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione nel minor tempo possibile.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata è possibile contattare il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

Si rammenta che le informazioni contenute nel comunicato stampa sono di natura riservata e esclusive per il destinatario. Qualsiasi utilizzo, divulgazione o copia non autorizzata è severamente vietata e potrebbe comportare conseguenze legali.

Se hai ricevuto questo messaggio per errore, ti invitiamo a contattare immediatamente il mittente e a eliminare il messaggio e gli allegati senza conservare copie.

La chiusura della SS150 a Basciano è un problema attuale che richiede la massima attenzione e collaborazione da parte di tutti i cittadini.

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