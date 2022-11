- Advertisement -

Il percorso di rigenerazione urbana denominato “Teramo Città Capoluogo”, è un progetto di valorizzazione e comunicazione istituzionale della Città di Teramo finalizzato alla diffusione di dati e informazioni legate ai piani di rigenerazione urbana, di ricostruzione post sismica pubblica e di riqualificazione del territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. Il progetto si inserisce anche e soprattutto negli obiettivi di comunicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e tiene anche conto della fase di ricostruzione post sisma 2009-2016 che ha colpito l’area del Gran Sasso d’Italia e la Città di Teramo in particolare – si apprende dalla nota stampa. Attraverso la georeferenziazione sulla mappa del Comune di Teramo, interagendo con il sito www.teramocittacapoluogo – riporta testualmente l’articolo online. it tutti i cittadini possono avere cognizione degli interventi in corso, della loro entità, del loro livello di attuazione, ma anche di iniziative, progetti e programmi sociali e culturali particolarmente legati alla rinascita della comunità. La mappa viene aggiornata a cura dell’Ufficio Comunicazione del Comune di Teramo – recita il testo pubblicato online. Un sistema di piattaforme social Facebook, Instagram e Linkedin oltre al portale www.teramocittacapoluogo – it terranno aggiornati sullo sviluppo dei singoli progetti di ricostruzione, rigenerazione urbana, cultura, sport e comunità della Città di Teramo, fornendo ai cittadini, agli stakeholders, alle imprese e agli Organi d’informazione utili spunti, immagini, filmati e approfondimenti sulle fasi di progettazione e cantiere, di recupero, di riuso o rifunzionalizzazione di parti della Città e delle frazioni.A questo progetto informatico, si affiancheranno periodici incontri con la comunità, con i settori produttivi ed economici della città, con le forze sociali e con i cittadini per illustrare, condividere, comunicare scelte che l’Amministrazione intenderà via via compiere nell’arco dei prossimi anni in funzione di una trasformazione urbana improntata alla migliore qualità della vita, alla sostenibilità ambientale, alla particolare attenzione alle fasce di popolazione più debole – Il logomarchio TERAMO CITTA’ CAPOLUOGO sarà diffuso attraverso opportuni materiali a stampa nei luoghi di maggiore affluenza, nei siti culturali e scientifici di maggiore interesse e sui luoghi che via via diverranno i cantieri della città e del territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. Da novembre 2022 ad aprile 2023 le sedi individuate per gli incontri di TERAMO CITTA’ CAPOLUOGO sono: la Sala Espositiva del Comune di Teramo in Via Nicola Palma, L’Arca – Laboratorio per le Arti contemporanee, la Sala Ipogea in Piazza Garibaldi e il Castello della Monica – si apprende dal portale web ufficiale. Una ricostruzione complessiva “vista dall’alto” ma anche tangibile sia sotto il profilo materiale che immateriale, che assomma tutte le fonti di finanziamento attivate dal Comune di Teramo e dagli Organismi dello Stato deputati.I link alle piattaforme social sono sul sito www.teramocittacapoluogo – riporta testualmente l’articolo online. it

