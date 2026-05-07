“Teramo Comix & Games” a Teramo (TE)

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Torna a Teramo uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di fumetto, gaming e cultura pop: dall’8 al 10 maggio 2026 il Campus Aurelio Saliceti dell’Università di Teramo ospiterà la XXXII edizione di Teramo Comix & Games, quest’anno dedicata al tema “Giocatori di Realtà”. La manifestazione, tra le più importanti in Italia nel suo genere, aprirà ufficialmente venerdì 8 maggio alle ore 12:00 con il taglio del nastro e proporrà per tre giorni un’esperienza immersiva tra fumetto, gioco, tecnologia, creatività e formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’edizione 2026 punta a trasformare il pubblico in protagonista attivo di un grande laboratorio condiviso, dove il gioco e la narrazione diventano strumenti per costruire relazioni, competenze e nuove forme di espressione – La scelta di ospitare l’evento all’interno dell’Università di Teramo rafforza il dialogo tra cultura accademica e nuovi linguaggi della comunicazione, trasformando l’Ateneo in uno spazio aperto alla contaminazione tra sapere, arte e intrattenimento – recita il testo pubblicato online. Anche quest’anno Poste Italiane dedicherà alla manifestazione uno speciale annullo filatelico ufficiale, riconoscendo il valore culturale e identitario dell’evento – Il programma abbraccia tutte le fasce d’età e conferma la vocazione intergenerazionale della manifestazione – Tra gli appuntamenti principali: Area Kids & Junior, in collaborazione con Lisciani Giochi, con attività educative, laboratori e tornei dedicati ai più piccoli; workshop e incontri sul linguaggio del fumetto con ospiti come Marco Palazzi (Disney), Andrea Errico e Antonio Esposito; spazio dedicato agli Esports e al mondo digitale con creator e divulgatori come Poketonx; spettacoli e performance dedicate al fenomeno K-Pop, con il collettivo Wonder Group e le attese esibizioni delle Kpop Demon Hunters; palco esterno con show live e reinterpretazioni rock delle colonne sonore Disney. Confermata anche la presenza del fumettista teatino Carmine Di Giandomenico, che parteciperà alle premiazioni della manifestazione – si apprende dalla nota stampa. Date: 8, 9 e 10 maggio 2026 Luogo: Campus Aurelio Saliceti – Università di Teramo (TE) Inaugurazione: 8 maggio ore 12:00 Evento dedicato a fumetto, gaming, cultura pop e tecnologia

Come annunciato in una nuova nota, nel pomeriggio, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it