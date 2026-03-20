Teramo: Concerto al Teatro Primo Riccitelli con Zingariello e Gobbini il 21 marzo 2026

La Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli” ha il piacere di annunciare il prossimo concerto del violoncellista Clemente Zingariello e del pianista Matteo Gobbini, in programma sabato 21 marzo alle 18.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Riccitelli di Teramo.

Clemente Zingariello, classe 2004, ha iniziato lo studio del violoncello a nove anni, dimostrando fin da subito una notevole predisposizione per lo strumento. Dal debutto con le suite di Bach alla Prefettura di Matera, Zingariello ha vinto più di 20 concorsi nazionali e internazionali e ha suonato in prestigiose sale come l’Auditorium R. Gervasio di Matera e la Filarmonica della Scala di Milano. Il violoncellista suona un violoncello A. Ciciliati di Ferrara.

Matteo Gobbini, classe 1992, ha conseguito il diploma al Conservatorio di Musica di Perugia e successivamente si è perfezionato presso diverse istituzioni europee, ottenendo numerosi premi in concorsi internazionali. Il pianista è noto per la sua predilezione per la musica da camera, che ha coltivato con stimati artisti come Tabea Zimmermann e Bruno Canino.

Il concerto vedrà l’esecuzione di brani celebri come la Sonata op.69 n.3 di Beethoven e l’Adagio e allegro op. 70 di Schumann, oltre alla Sonata per violino e pianoforte, nella versione per violoncello rivista da Jules Delsart.

I biglietti per l’evento sono ancora disponibili online su CiaoTickets e presso gli uffici della Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli”. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web della Riccitelli, la pagina Facebook e Instagram ufficiali.

Il concerto si terrà sabato 21 marzo 2026, rappresentando un’opportunità unica per gli appassionati di musica classica di godere delle straordinarie performance di Clemente Zingariello e Matteo Gobbini, due talentuosi giovani musicisti che promettono di emozionare il pubblico con la loro arte.