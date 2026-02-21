- Spazio Pubblicitario 01 -
Teramo, concerto imperdibile con FORM – ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA e solisti d’eccezione domenica 22 febbraio alle 18.30 alla Riccitelli

La FORM – ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA si esibirà domenica 22 febbraio alle 18.30 presso l’Aula Magna degli Studi nella prossima tappa del calendario concerti della Riccitelli. Ad accompagnarli saranno solisti d’eccezione: Andrea Oliva al flauto, Francesco Di Rosa all’oboe, Andrea Zucco al fagotto, e Alessio Allegrini al corno e alla direzione.

Il concerto, intitolato “Ritratti”, vedrà la presenza di alcuni nomi di spicco nel panorama musicale internazionale. Andrea Oliva è considerato uno dei migliori flautisti della sua generazione, mentre Francesco Di Rosa è rinomato come oboista di fama internazionale. Andrea Zucco, professore di fagotto al Royal Northern College of Music di Manchester, si esibirà insieme ad Alessio Allegrini, Primo Corno dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

Il programma della serata prevede l’esecuzione dell’opera “Impressioni Marchigiane” di Gianluca Piombo, commissionata appositamente per l’evento dalla FORM. Seguiranno la Sinfonia Concertante K. 297b di Mozart e la Sinfonia n. 102 di Haydn.

Gli appassionati di musica classica avranno la possibilità di assistere a un concerto di alto livello, con biglietti ancora disponibili online su CiaoTickets e presso gli uffici della Riccitelli. Un’occasione da non perdere per gli amanti della musica sinfonica.

