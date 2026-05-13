Teramo, concerto straordinario del maestro Vengerov alla Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli”

Il famoso violinista Maxim Vengerov sarà protagonista di un concerto straordinario, organizzato dalla Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli” di Teramo.

L’evento si terrà presso il Corso Cerulli, 59, e vedrà Vengerov esibirsi in un repertorio eccezionale, che spazierà dalla musica classica alle composizioni contemporanee.

Il concerto è atteso con grande entusiasmo dagli amanti della musica e sarà un’occasione unica per godere delle straordinarie doti artistiche di uno dei più grandi violinisti del panorama internazionale.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito web www.primoriccitelli.it o contattare il numero telefonico 0861-243777.

Un’appuntamento da non perdere, che promette emozioni uniche e indimenticabili per tutti gli appassionati di musica classica.