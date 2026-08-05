Teramo, concerto straordinario di Joe Barbieri alla Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli”

La musica torna ad animare la città di Teramo con un attesissimo concerto di Joe Barbieri, organizzato dalla Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli”.

L’evento si terrà presso il Teatro Comunale di Teramo, in Corso Cerulli 59, e sarà un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica di qualità.

Il concerto di Joe Barbieri, cantautore di grande talento apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, promette emozioni intense e momenti indimenticabili. La sua voce calda e coinvolgente accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le sue canzoni più celebri e i suoi successi più grandi.

L’appuntamento è per venerdì sera alle ore 21:00 e i biglietti sono già disponibili presso la biglietteria del Teatro Comunale.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza musicale unica e coinvolgente con Joe Barbieri, un artista di grande talento e sensibilità.