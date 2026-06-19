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Teramo, condanna del Sindaco per aggressione operatori del 118: “Inaccettabile violenza, solidarietà e rispetto”

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Il Sindaco Carlo Masci ha espresso la sua ferma condanna per un grave episodio di violenza avvenuto ai danni di due operatori del 118 la scorsa notte. Gli operatori sono stati aggrediti mentre stavano prestando soccorso a una persona in difficoltà.

Masci ha dichiarato: “Si tratta di un fatto inaccettabile che colpisce donne e uomini impegnati quotidianamente a salvare vite e ad assistere chi si trova in difficoltà. La violenza non può e non deve trovare alcuna giustificazione”.

Il Sindaco ha espresso vicinanza e solidarietà agli operatori coinvolti, augurando loro una pronta ripresa. Ha inoltre auspicato che il responsabile venga rapidamente individuato e assicurato alla giustizia.

Masci ha ringraziato tutti gli operatori sanitari che svolgono un lavoro straordinario e prezioso al servizio della collettività. Ha sottolineato che il loro impegno merita rispetto, riconoscenza e la massima tutela da parte delle istituzioni e della comunità.

Episodi simili di violenza nei confronti degli operatori sanitari stanno purtroppo diventando sempre più frequenti, non solo durante gli interventi di emergenza sul territorio, ma anche nei corridoi degli ospedali. Si tratta di una deriva preoccupante che deve essere contrastata con determinazione.

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