Teramo, Contributo di autonoma sistemazione, il Comune  anticipa le mensilità di maggio e giugno 

L’Amministrazione comunale, mantenendo ancora una volta l’impegno con le famiglie che tutt’oggi risultano sfollate in seguito al sisma 2016-2017, dimostrando loro vicinanza, ha provveduto ad anticipare agli aventi diritto le mensilità di maggio e giugno del Contributo di autonoma sistemazione, in attesa che vengano liquidate le relative somme da parte della Protezione Civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Fin dalla scorsa consiliatura ci siamo assunti l’onere di anticipare le mensilità del CAS per dare un aiuto concreto alle tante famiglie, la maggior parte inquilini Ater, che risultano ancora sfollate – sottolineano il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’Assessore al Sociale Ilaria De Sanctis – un impegno che stiamo mantenendo anche in questo secondo mandato, con uno sforzo importante per l’ente, grazie anche al lavoro degli uffici finanziari del Comune d’intesa con il vicesindaco con delega al Bilancio Stefania Di Padova – L’erogazione delle relative somme, infatti, come spiegato più volte, non dipende dall’Amministrazione comunale, che in ogni caso sta continuando a sostenere, come ha sempre fatto, tutti quei cittadini che ancora oggi non riescono a rientrare nelle proprie case”.

