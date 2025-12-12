Teramo, convegno dottorale internazionale su onore e violenza politica

Teramo ospiterà il convegno dottorale internazionale “Fama/infamia. Codici dell’onore e violenza politica dall’Antichità all’Età contemporanea” nei giorni 16 e 17 dicembre 2025. L’evento, organizzato dai dottorandi dei cicli XXXVIII, XXXIX e XL in collaborazione con il centro di ricerca HistoryLab, si svolgerà presso l’Università degli Studi di Teramo, nel Campus Aurelio Saliceti, nella Sala delle Lauree.

Il convegno si propone di esplorare il concetto di onore e le sue diverse declinazioni nel tempo, analizzando come questo possa fungere da codice normativo per le relazioni sociali, legittimare l’autorità politica e strutturare le dinamiche di potere. Si approfondiranno anche le pratiche di infamia, umiliazione e violenza politica, sia essa fisica che simbolica.

La manifestazione avrà inizio martedì 16 dicembre alle ore 15.00 con i saluti del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, il prof. Pasquale Iuso, e della Coordinatrice del Dottorato, prof.ssa Francesca Fausta Gallo. Dopo i saluti, Lucia Aprile dell’Università di Teramo introdurrà il tema del convegno. La prima sessione, intitolata “Tra sacro e profano. Quali virtù per santi ed eroi?”, sarà moderata da Valerio Caporilli dell’Università di Teramo e includerà l’intervento di Pietro Costantini, Direttore del Museo e Cripta dei Cappuccini di Roma e già capo delegazione del FAI di Teramo.

Il giorno successivo, mercoledì 17 dicembre, si svolgeranno ulteriori sessioni, iniziando con “Corpi devianti. Violenza di genere e infamia sessuale”, moderata da Letizia Nuscis dell’Università di Teramo. Seguiranno le sessioni “Onore e istituzioni. Premiare la fedeltà e combattere il dissenso”, moderata da Rocio Jimenez Diaz, e “Simboli e narrazioni. Le rappresentazioni dell’infamia e del disonore”, moderata da Greta Spineti dell’Università di Teramo.

Il convegno avrà come discussant noti esperti del settore, tra cui il prof. Francesco Benigno della Scuola Normale Superiore di Pisa. I lavori si concluderanno alle 17.15 con un intervento del prof. Giuseppe Mrozek dell’Università di Chieti-Pescara.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento dei posti. Per ulteriori informazioni e per scaricare il programma completo, è possibile riferirsi a brochure e locandina allegati.