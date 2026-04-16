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Eventi e Cultura

Teramo, convegno sulla spiritualità dell’India al Conservatorio Braga: un viaggio tra Yoga, meditazione e tradizioni sacre

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Nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026, a partire dalle 16.30, si terrà presso il Conservatorio Braga in Corso San Giorgio n. 14/16 il convegno “Alla Scoperta della Spiritualità dell’India”. All’evento moderato dal giornalista e saggista Cristiano Vignali, interverranno diversi esperti del settore provenienti da varie città italiane.

Tra gli intervenuti, ci saranno Alessandra Cocchi, insegnante e formatrice di Yoga di Teramo; Dorian Di Renzo dell’Associazione Buddista Abruzzese “Buddha Dharma” di Pescara; Marco Mattiuzzo, conosciuto come Lijesh Kumar del “Yogananda Ashram Roma” (Scuola di Yoga dell’Unione Induista Italiana); Giambruno Legnaioli, noto come Shivaraja Deva dell’Unione Induista Italiana; e infine Marisa Marcucci, Dharma Teacher dell’Associazione “I Fiori di Tara” di Campli.

Il convegno, patrocinato da diverse organizzazioni legate al mondo della spiritualità come Buddhadharma, Yap Integral Yoga Centre, I Fiori di Tara e Yogananda Ashram, vuole celebrare e approfondire l’eredità spirituale dell’India. Cristiano Vignali, moderatore dell’evento, ha spiegato l’importanza di parlare di spiritualità indiana, sottolineando come questa sia una delle identità più ricche dell’umanità.

Secondo Vignali, dall’insegnamento dello Yoga alla pratica della meditazione, l’India ci insegna che il benessere esteriore non può prescindere da un equilibrio interno. Attraverso i valori di tolleranza, introspezione e rispetto per il sacro, l’India ha influenzato positivamente il pensiero globale e il dialogo tra le culture, e questo convegno si propone di celebrare questo patrimonio.

Per informazioni e dettagli sull’evento è possibile contattare i numeri 3775966066 e 3888931953.

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