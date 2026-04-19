Teramo, convegno sull’etica nello sport: un passo verso il benessere

Si è tenuto venerdì 17 aprile presso la Sala Conferenze dell’Ateneo dell’Università di Teramo il Convegno sull’etica e lo sport, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Castellalto-Cellino. L’evento ha visto la partecipazione di illustri relatori, tra cui la Professoressa Fiammetta Ricci, ordinario di Etica Sociale dell’ateneo teramano, Angelo De Marcellis, Direttore dell’Ufficio Sport Diocesi di Teramo Atri, e Daniele Paterna, arbitro VAR di Serie A e arbitro VMO internazionale.

La giornata di studi e approfondimenti ha rappresentato un importante momento di riflessione sul ruolo dell’etica nello sport e sulle implicazioni che essa comporta nel nostro tempo. Tra i temi trattati, spiccano quelli legati alla correttezza e alla trasparenza nelle competizioni sportive, nonché alla formazione dei giovani atleti sui valori fondamentali dello sport.

La Professoressa Fiammetta Ricci ha sottolineato l’importanza di promuovere uno sport etico e rispettoso delle regole, in grado di trasmettere valori positivi ai praticanti e agli spettatori. “Lo sport è uno strumento educativo potentissimo e deve essere veicolo di valori quali fair play, solidarietà e rispetto per l’avversario”, ha dichiarato la docente.

Anche Angelo De Marcellis ha evidenziato l’importanza di un approccio etico allo sport, sottolineando il ruolo educativo che esso può svolgere nella formazione dei giovani. “È fondamentale promuovere uno spirito di lealtà e correttezza, affinché lo sport possa essere un’occasione di crescita e di integrazione sociale per tutti”, ha affermato De Marcellis.

Daniele Paterna, arbitro di massima caratura nazionale e internazionale, ha portato la sua esperienza diretta sul campo, evidenziando l’importanza di applicare giustizia e imparzialità nelle decisioni arbitrali. “L’arbitro ha il compito di garantire l’equità e il rispetto delle regole del gioco, contribuendo così a preservare l’integrità e la credibilità delle competizioni sportive”, ha affermato Paterna.

Il Convegno ha rappresentato un momento di confronto e di approfondimento su temi di grande attualità e rilevanza sociale, evidenziando l’importanza di un approccio etico e responsabile nello sport. L’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” ringrazia tutti i partecipanti e i relatori per aver contribuito al successo dell’evento, sottolineando l’importanza di proseguire nella promozione di uno sport sano e etico, in grado di educare e formare le nuove generazioni.