Teramo, Convocato il Consiglio Comunale per giovedì 25 giugno, alle ore 9:00 

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune: All’esito della conferenza dei capigruppo, il Presidente del Consiglio Alberto Melarangelo, ha convocato, presso l’Auditorium del Parco della Scienza, il Consiglio Comunale di Teramo per giovedì 25 giugno 2026, alle ore 09:00, ed in seconda convocazione per mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 10:00, per la trattazione dei seguenti argomenti:1) SUBENTRO ALLA CONSIGLIERA COMUNALE LIOURAS A.- ESAME DELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DELLA CONSIGLIERA SUBENTRANTE SIG.RA CARNESSALE G.; 2) D.U.P. 2026/2028 – BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028: VARIAZIONE (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000);3) ESECUZIONE SENTENZA N. 1473/2025 DEL TRIBUNALE DI TERAMO – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 C. 1 LETT. a) D. LGS. 267/2000 IN FAVORE DELL’AVENTE DIRITTO;4) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 C. 1 LETT. a) D. LGS. 267/2000 IN FAVORE DELL’AVENTE DIRITTO;5) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 C. 1 LETT. a) D. Lgs 267/2000 194 TUEL – PAGAMENTO SOMMA A TITOLO DI SPESE LEGALI – € 5.828,64;6) GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI TERAMO E LA CITTÀ ISRAELIANA RISHON LE ZION. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA;7) SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI;8) SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA;9) ORDINE DEL GIORNO DELLA CONSIGLIERA C. VALENTINA PAPA: PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE REGOLAMENTO EX LEGGE N. 199 DEL 2025 PER ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI;10) MOZIONE DEL CONSIGLIERE C. LUCA CORONA: PER LA DOTAZIONE DEL DISPOSITIVO A IMPULSO ELETTRICO (TASER) AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TERAMO.La seduta si svolgerà in presenza, presso l’Auditorium del Parco della Scienza, sarà aperta al pubblico, e trasmessa in diretta streaming: https://teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. consiglicloud.it/home –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it