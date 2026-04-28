Teramo, Convocato il Consiglio Comunale per giovedì 30 aprile

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:All’esito della conferenza dei capigruppo, il Presidente del Consiglio Alberto Melarangelo, ha convocato, presso l’Auditorium del Parco della Scienza, il Consiglio Comunale di Teramo per giovedì 30 aprile 2026, alle ore 09:00, ed in seconda convocazione per giovedì 7 maggio 2026, alle ore 10:00, per la trattazione dei seguenti argomenti:1) APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2025 – ART. 227 DEL TUEL E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE 2025 (ART. 151 COMMA 6 ED ART. 231 COMMA 1 DEL TUEL – ART. 11 COMMA 6 D.LGS. 118/2011);2) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 18/03/2026 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000;3) D.U.P. 2026/2028 – BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028: VARIAZIONE (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000);4) MANIFESTAZIONE INTERESSE PNRR M5C1: ACQUISIZIONE EX CINETEATRO APOLLO PER SEDE CENTRO IMPIEGO. ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE PIANO REGIONALE POTENZIAMENTO CPI. APPROVAZIONE ACQUISIZIONE E INDIRIZZI OPERATIVI. CUP: D44J26000040002;5) COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE A TEMPO INDETERMINATO, FG. 69, P.LLA “STRADA” E SERVITÙ DI ELETTRODOTTO PER L’INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA CABINA ELETTRICA IN CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, TERAMO;6) REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA.La seduta si svolgerà in presenza, presso l’Auditorium del Parco della Scienza, sarà aperta al pubblico, e trasmessa in diretta streaming: https://teramo – consiglicloud.it/home –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it