Teramo, Cornelia Consorte nominata delegata provinciale di scherma: un prestigioso incarico per la valorizzazione del territorio

Con delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Scherma, riunitosi il 9 giugno 2026, Cornelia Consorte è stata ufficialmente nominata delegato provinciale della provincia di Teramo per il quadriennio in corso.

La nomina arriva su proposta del delegato regionale Abruzzo Vincenzo De Bartolomeo, formulata a seguito della scomparsa del compianto maestro Maurizio Consorte, figura di riferimento della scherma abruzzese.

L’incarico affidato a Cornelia Consorte rappresenta un riconoscimento delle sue competenze organizzative e della sua vicinanza al mondo della scherma. La nuova delegata provinciale si è dichiarata emozionata e ha espresso un profondo senso di responsabilità in merito alla sua nomina.

“Accolgo questa nomina con grande emozione e profondo senso di responsabilità. Lavorerò per contribuire alla crescita della scherma nella provincia di Teramo, valorizzando il patrimonio umano e sportivo che il nostro territorio esprime”, ha dichiarato Cornelia Consorte.

La Federazione Italiana Scherma ha espresso le proprie congratulazioni alla neo delegata provinciale, augurandole buon lavoro per le attività che la attendono nel prosieguo del quadriennio olimpico. Con questa designazione, la scherma abruzzese rafforza ulteriormente la propria struttura organizzativa sul territorio, confermando la volontà di investire nella promozione della disciplina e nel sostegno alle società sportive.