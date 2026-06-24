- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Giugno 24, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaTeramo, Cornelia Consorte nominata delegata provinciale di scherma: un prestigioso incarico per...
Eventi e Cultura

Teramo, Cornelia Consorte nominata delegata provinciale di scherma: un prestigioso incarico per la valorizzazione del territorio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Con delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Scherma, riunitosi il 9 giugno 2026, Cornelia Consorte è stata ufficialmente nominata delegato provinciale della provincia di Teramo per il quadriennio in corso.

La nomina arriva su proposta del delegato regionale Abruzzo Vincenzo De Bartolomeo, formulata a seguito della scomparsa del compianto maestro Maurizio Consorte, figura di riferimento della scherma abruzzese.

L’incarico affidato a Cornelia Consorte rappresenta un riconoscimento delle sue competenze organizzative e della sua vicinanza al mondo della scherma. La nuova delegata provinciale si è dichiarata emozionata e ha espresso un profondo senso di responsabilità in merito alla sua nomina.

“Accolgo questa nomina con grande emozione e profondo senso di responsabilità. Lavorerò per contribuire alla crescita della scherma nella provincia di Teramo, valorizzando il patrimonio umano e sportivo che il nostro territorio esprime”, ha dichiarato Cornelia Consorte.

La Federazione Italiana Scherma ha espresso le proprie congratulazioni alla neo delegata provinciale, augurandole buon lavoro per le attività che la attendono nel prosieguo del quadriennio olimpico. Con questa designazione, la scherma abruzzese rafforza ulteriormente la propria struttura organizzativa sul territorio, confermando la volontà di investire nella promozione della disciplina e nel sostegno alle società sportive.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it