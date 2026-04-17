Teramo, criticità nel sostegno alla natalità: Di Marco lancia l’allarme per il futuro demografico dell’Abruzzo.

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha sollevato importanti preoccupazioni riguardo al sostegno alla natalità in Abruzzo, sottolineando l’importanza di garantire risorse sufficienti per sostenere le famiglie e contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni.

Secondo Di Marco, negli ultimi anni l’assegno di natalità in Abruzzo ha rappresentato un aiuto concreto per molte famiglie e un importante strumento per contrastare lo spopolamento. Tuttavia, emergono criticità che non possono essere ignorate e che minacciano i futuri sostegni alle famiglie.

Il consigliere ha evidenziato che, nonostante i bandi siano stati regolarmente pubblicati dal 2022 al 2024, nel 2025 non è stato pubblicato alcun avviso a causa della mancanza di risorse. Ciò ha determinato un’incertezza per le famiglie, con assegni della seconda e terza annualità per i nati nel 2024 e della terza annualità per i nati nel 2023 non ancora corrisposti, per un totale che supera i 2,3 milioni di euro.

Di Marco ha sottolineato che, anche se venissero pubblicati nuovi avvisi nel 2025 e nel 2026, senza ulteriori stanziamenti le risorse servirebbero solo per coprire gli impegni pregressi, senza garantire nuovi contributi per i bambini nati dopo il 2024. Questo comporterebbe la chiusura del passato senza costruire il futuro, con il rischio che la misura continui solo per i beneficiari attuali, senza offrire opportunità alle nuove famiglie.

Il consigliere ha pertanto sottolineato l’importanza di un intervento immediato e strutturale, con l’assegnazione di nuove risorse e una programmazione chiara che dia continuità a una misura fondamentale per il sostegno economico, sociale e demografico dell’Abruzzo. Di Marco ha concluso affermando che la natalità non può essere trattata come una voce residuale di bilancio, ma rappresenta una prioritaria politica, economica e sociale su cui è necessario assumere impegni concreti e credibili.