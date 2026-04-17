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Politica

Teramo, criticità nel sostegno alla natalità: Di Marco lancia l’allarme per il futuro demografico dell’Abruzzo.

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Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha sollevato importanti preoccupazioni riguardo al sostegno alla natalità in Abruzzo, sottolineando l’importanza di garantire risorse sufficienti per sostenere le famiglie e contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni.

Secondo Di Marco, negli ultimi anni l’assegno di natalità in Abruzzo ha rappresentato un aiuto concreto per molte famiglie e un importante strumento per contrastare lo spopolamento. Tuttavia, emergono criticità che non possono essere ignorate e che minacciano i futuri sostegni alle famiglie.

Il consigliere ha evidenziato che, nonostante i bandi siano stati regolarmente pubblicati dal 2022 al 2024, nel 2025 non è stato pubblicato alcun avviso a causa della mancanza di risorse. Ciò ha determinato un’incertezza per le famiglie, con assegni della seconda e terza annualità per i nati nel 2024 e della terza annualità per i nati nel 2023 non ancora corrisposti, per un totale che supera i 2,3 milioni di euro.

Di Marco ha sottolineato che, anche se venissero pubblicati nuovi avvisi nel 2025 e nel 2026, senza ulteriori stanziamenti le risorse servirebbero solo per coprire gli impegni pregressi, senza garantire nuovi contributi per i bambini nati dopo il 2024. Questo comporterebbe la chiusura del passato senza costruire il futuro, con il rischio che la misura continui solo per i beneficiari attuali, senza offrire opportunità alle nuove famiglie.

Il consigliere ha pertanto sottolineato l’importanza di un intervento immediato e strutturale, con l’assegnazione di nuove risorse e una programmazione chiara che dia continuità a una misura fondamentale per il sostegno economico, sociale e demografico dell’Abruzzo. Di Marco ha concluso affermando che la natalità non può essere trattata come una voce residuale di bilancio, ma rappresenta una prioritaria politica, economica e sociale su cui è necessario assumere impegni concreti e credibili.

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