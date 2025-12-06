- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Dicembre 6, 2025
Teramo, Da Martedì 9, al via il servizio di bus-navetta per la Scuola Molinari

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si comunica che da martedì 9 dicembre, prenderà il via il servizio del bus-navetta per l’anno scolastico 2025/26, che collega piazzale san Francesco con la scuola Molinari. Gli orari saranno i seguenti:ore 7,50 fermata piazz.le San Francescoore 8.00 fermata scuola Molinariore 14.00 fermata scuola Molinariore 14.10 fermata piazz.le san Francesco – aggiunge testualmente l’articolo online. La fermata della scuola Molinari sarà in via Po, all’altezza del n. civico 26, perché nelle vicinanze si trovano scalette che favoriscono il passaggio pedonale diretto con piazza Aldo Moro – riporta testualmente l’articolo online. Il servizio è affidato alla ditta Fracassa Autolinee – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.  

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it

 

