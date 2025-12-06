Teramo, Da Martedì 9, al via il servizio di bus-navetta per la Scuola Molinari

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si comunica che da martedì 9 dicembre, prenderà il via il servizio del bus-navetta per l’anno scolastico 2025/26, che collega piazzale san Francesco con la scuola Molinari. Gli orari saranno i seguenti:ore 7,50 fermata piazz.le San Francescoore 8.00 fermata scuola Molinariore 14.00 fermata scuola Molinariore 14.10 fermata piazz.le san Francesco – aggiunge testualmente l’articolo online. La fermata della scuola Molinari sarà in via Po, all’altezza del n. civico 26, perché nelle vicinanze si trovano scalette che favoriscono il passaggio pedonale diretto con piazza Aldo Moro – riporta testualmente l’articolo online. Il servizio è affidato alla ditta Fracassa Autolinee – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

