Teramo, Da oggi, a san Nicolò, Via Fazzini

Da questa mattina, a San Nicolò, c’è via Antonio Fazzini – aggiunge la nota pubblicata. Nasce al posto della precedente denominazione via Brigiotti, – peraltro doppione della omonima strada del centro di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’intitolazione rientra infatti nell’attività di revisione delle “doppie vie” presenti sul territorio comunale, avviata dall’Amministrazione per dare ordine alla toponomastica e semplificare tutti gli aspetti ad essa connessi – precisa la nota online. Contestualmente, l’operazione vuole valorizzare le figure di personaggi o concittadini che si sono distinti per meriti particolari e che possono per questo rappresentare un elemento identitario – riporta testualmente l’articolo online. Alla cerimonia di intitolazione, oltre al Sindaco Gianguido D’Alberto, sono intervenuti il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo Pasquale Saccone, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Teramo Pietro Piccioni e i famigliari di Antonio Fazzini.La denominazione è dedicata ad una figura significativa; l’appuntato dei Carabinieri originario di Teramo, Antonio Fazzini, è morto a 42 anni durante il servizio di vigilanza alla centrale idroelettrica di Mozzano, frazione di Ascoli Piceno, quando non esitò a sacrificare la propria vita per cercare di salvare un tecnico dell’Enel, colpito da una scarica elettrica – Per tale gesto è stato insignito della medaglia d’oro al Valor Civile alla memoria – viene evidenziato sul sito web. “Accogliendo la proposta avanzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri abbiamo deciso di rinominare questa importante strada di San Nicolò – ha spiegato il Sindaco Gianguido D’Alberto – dedicandola alla memoria di un uomo cui vogliamo porgere l’unanime riconoscimento per il gesto compiuto, col quale ha interpretato nella maniera più alta il suo ruolo di servitore dello Stato”.

