giovedì, Novembre 6, 2025
Attualità

Teramo, Dal 20 al 24 ottobre chiusura notturna  dello svincolo Est della Teramo-mare

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Per consentire interventi di manutenzione e verifiche periodiche nella Galleria di Cartecchio, sono previste chiusure temporanee presso lo svincolo di Teramo Est secondo il seguente calendario:▪ Lunedì 20 ottobre (ore 22:00) – Martedì 21 ottobre (ore 06:00)Chiusura della rampa di accesso alla città di Teramo per i veicoli provenienti da Giulianova – ▪ Mercoledì 23 ottobre (ore 22:00) – Giovedì 24 ottobre (ore 06:00)Chiusura della rampa di accesso all’autostrada A24 e alla SS 80 Teramo Mare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ▪ Giovedì 24 ottobre (ore 22:00) – Venerdì 25 ottobre (ore 06:00)Chiusura della rampa di accesso all’autostrada A24 e alla SS 80 Teramo Mare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it

 

