Teramo, Dal 20 al 24 ottobre chiusura notturna  dello svincolo Est della Teramo-mare

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Per consentire interventi di manutenzione e verifiche periodiche nella Galleria di Cartecchio, sono previste chiusure temporanee presso lo svincolo di Teramo Est secondo il seguente calendario: Lunedì 20 ottobre (ore 22:00) – Martedì 21 ottobre (ore 06:00)Chiusura della rampa di accesso alla città di Teramo per i veicoli provenienti da Giulianova – Mercoledì 23 ottobre (ore 22:00) – Giovedì 24 ottobre (ore 06:00)Chiusura della rampa di accesso all'autostrada A24 e alla SS 80 Teramo Mare. Giovedì 24 ottobre (ore 22:00) – Venerdì 25 ottobre (ore 06:00)Chiusura della rampa di accesso all'autostrada A24 e alla SS 80 Teramo Mare.

