Teramo, Dal 23 al 26 aprile, la Fiera dell’agricoltura al Parco Fluviale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:Giovedì 23 aprile, alle ore 11:00, al parco fluviale “Davide De Carolis”, si svolgerà l’inaugurazione della 35° edizione della Fiera dell’Agricoltura, dedicata quest’anno al tema “Terra, sapori e futuro”.Un appuntamento che, anche in questa edizione, si caratterizzerà per un programma particolarmente ricco, con diverse iniziative dedicate a degustazioni, incontri e convegni sulle produzioni tipiche del territorio e che vede insieme i principali enti del territorio impegnati nella valorizzazione delle eccellenze locali e nella tutela della salute – si apprende dalla nota stampa. Non mancheranno anche i consueti appuntamenti dedicati alla didattica e ai più giovani.Nella giornata inaugurale, il pomeriggio alle ore 16:00, è previsto il primo convegno, con un confronto sul tema “Transumanza e paesaggio”. A seguire, alle 18:00, è prevista la degustazione “Pecorino liquido vino da mangiare”. Venerdì 24, ad aprire il programma di appuntamenti sarà, alle ore 10:00 il convegno “Cibi falsi” a cui seguirà, alle ore 11:00, quello sul tema “Livelli di istruzione in agricoltura”. Alle ore 12:30 spazio al podcast “Sulle strade della Resistenza”, mentre alle ore 16:00 si parlerà di “Formaggi d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Li conosci davvero?”. Alle ore 18:00, appuntamento con la degustazione “La pecora ubriaca”.Sabato 25, alle ore 11:00 è invece in programma il convegno “Pastorizzazione e conservazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tiramisù, carbonara e sott’olio – buoni ma anche sicuri?”, seguito dalle ore 16:00 dall’appuntamento “L’Abruzzo della carne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non siamo solo arrosticini”. Alle 18:00 è infine prevista la degustazione “Sui tratturi polverosi la transumanza”. Domenica 26, alle ore 11:00, si parlerà invece della “Cucina teramana ‘partemonio’ dell’Unesco”, seguito da una degustazione a cura dell’IIS Di Poppa Rozzi e della Fisar Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Alle 14:00, appuntamento con Banda Larga – Live Music Show, mentre ad accompagnare la chiusura della fiera, dalle 18:00, sarà Roppopò – Il Cantastorie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it