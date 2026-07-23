Teramo, Dal 25 luglio all’8 agosto, Via Del Castello sarà chiusa al traffico nel tratto tra l’intersezione con Via Riccitelli a quella con Via IV Novembre

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Per consentire l’esecuzione di alcuni lavori Enel richiesti dalla ASL e relativi allo spostamento di un cavo che interessa l’area dell’intervento di ricostruzione dell’edificio “Ex Ravasco” di Teramo, si rende necessario chiudere al traffico, dal 25 luglio all’8 agosto, un tratto di via del Castello – Il tratto interessato dall’ordinanza, è quello compreso tra le intersezioni a raso di Via Riccitelli e Via IV Novembre, dove per tutta la durata dei lavori, come da ordinanza pubblicata all’albo pretorio, saranno vietati sia il transito che la sosta – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Teramo . Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it