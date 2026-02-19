Teramo, Debora Fantozzi nuova presidente della Consulta per le pari opportunità

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:Debora Fantozzi è la nuova presidente della Consulta per le pari opportunità del Comune di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. La consigliera è stata scelta all’unanimità, nonostante nelle ore precedenti circolassero voci di possibili contrasti interni alla maggioranza – si apprende dal portale web ufficiale. La vicepresidenza è andata a Valentina Coccioli, scelta dalla minoranza e sostenuta anche da alcuni membri della maggioranza – si legge sul sito web ufficiale. L’elezione è avvenuta nel corso della prima riunione dell’organismo appena insediato, lo scorso 12 febbraio – aggiunge testualmente l’articolo online. La consigliera è stata votata all’unanimità. Eletta anche la vicepresidente, incarico assegnato a Valentina Coccioli

