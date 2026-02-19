- Spazio Pubblicitario 01 -
Attualità

Teramo, Debora Fantozzi nuova presidente della Consulta per le pari opportunità

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:Debora Fantozzi è la nuova presidente della Consulta per le pari opportunità del Comune di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. La consigliera è stata scelta all’unanimità, nonostante nelle ore precedenti circolassero voci di possibili contrasti interni alla maggioranza – si apprende dal portale web ufficiale. La vicepresidenza è andata a Valentina Coccioli, scelta dalla minoranza e sostenuta anche da alcuni membri della maggioranza – si legge sul sito web ufficiale. L’elezione è avvenuta nel corso della prima riunione dell’organismo appena insediato, lo scorso 12 febbraio – aggiunge testualmente l’articolo online. La consigliera è stata votata all’unanimità. Eletta anche la vicepresidente, incarico assegnato a Valentina Coccioli

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.teramo.it

 

