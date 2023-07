Teramo, Defibrillatori, una convenzione per il loro costante monitoraggio

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Una capillare e costante attività di verifica e controllo, consentirà d’ora in poi, di garantire che i defibrillatori installati in diversi siti del territorio comunale siamo sempre attivi.E’ la sostanza della convenzione sottoscritta dal Comune di Teramo con la Croce Bianca, in base alla quale, appunto, si definiscono le modalità per il continuo monitoraggio dei dispositivi elettromedicali che consentono l’esecuzione della defibrillazione elettrica, procedura medica per il ripristino del normale ritmo cardiaco nei soggetti con un’aritmia – si legge sul sito web ufficiale. La convenzione fa seguito ad una certosina attività di controllo delle stazioni già esistenti – aggiunge la nota pubblicata. Nella foto che correda l’articolo, l’elenco e il posizionamento dei defibrillatori.

