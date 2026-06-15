Teramo, denunciato uomo per aver scagliato cucciolo di pitbull contro auto: interviene LNDC Animal Protection.

LNDC Animal Protection ha sporto denuncia in relazione al grave episodio avvenuto a Giulianova, in provincia di Teramo, dove un uomo è stato denunciato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamento di animali dopo aver scagliato un cucciolo di pitbull contro il parabrezza di un’automobile in sosta, causandogli lesioni e contusioni. L’animale, dopo le cure veterinarie, è stato posto sotto sequestro e affidato a un’associazione animalista.

“Purtroppo assistiamo troppo spesso a episodi che vedono coinvolti pitbull e altri molossoidi, cani terrier di tipo bull, non perché questi animali siano intrinsecamente cattivi, ma perché finiscono nelle mani di persone che non possiedono le competenze, l’equilibrio e il senso di responsabilità necessari per gestirli correttamente”, afferma Piera Rosati, Presidente LNDC Animal Protection.

LNDC Animal Protection chiede che vengano svolte tutte le indagini necessarie per chiarire le circostanze dell’accaduto e accertare eventuali ulteriori responsabilità, auspicando che il cucciolo possa ricevere tutte le cure necessarie e intraprendere un percorso che gli consenta di recuperare serenità e fiducia nell’essere umano.

La vicenda offre lo spunto per una riflessione sul fenomeno della detenzione irresponsabile dei cani appartenenti a razze impegnative. “Troppo spesso vediamo animali meravigliosi trasformati in vittime dell’ignoranza, della superficialità o della violenza umana. È un copione che si ripete con troppa frequenza”, conclude Rosati.

LNDC Animal Protection continuerà a seguire l’evoluzione del procedimento e valuterà ogni ulteriore azione a tutela del cucciolo coinvolto, con l’intenzione di costituirsi parte civile nel caso in cui si arrivi a processo.