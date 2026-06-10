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Viabilità e Trasporti

Teramo, Di Marco denuncia ritardi e scaricabarile sulla viabilità: territori in attesa di risposte decisive

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Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha espresso gravi preoccupazioni riguardo alla situazione della viabilità nell’entroterra abruzzese, sottolineando l’importanza di risposte tempestive e chiare da parte delle istituzioni. Di Marco, vicepresidente della Commissione Infrastrutture del Consiglio regionale, ha evidenziato la necessità di affrontare i disagi che i cittadini, lavoratori e imprese devono confrontarsi quotidianamente sulle principali strade della regione.

La SS 487, nel tratto tra Caramanico Terme e San Valentino in Abruzzo Citeriore, è stata oggetto di critiche da parte del consigliere a causa dei ritardi e della mancanza di trasparenza. Tuttavia, Di Marco ha riconosciuto alcuni progressi positivi nella realizzazione delle opere su quest’arteria, ringraziando l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis per il suo impegno nell’affrontare la situazione.

Al contrario, la situazione sulla SS5 Tiburtina Valeria rimane critica, con i lavori sul ponte del fiume Orta che procedono con estrema lentezza, nonostante i termini prefissati siano stati ampiamente superati. Di Marco ha sottolineato l’importanza di completare quest’opera strategica per la sicurezza, la mobilità e lo sviluppo economico della zona, chiedendo alla Regione e ad Anas di fornire tempi certi per il completamento dei lavori.

Inoltre, il consigliere ha evidenziato problemi sulla Tiburtina dopo il ponte di Turrivalignani, denunciando un atteggiamento superficiale da parte della Regione nel risolvere la situazione. Di Marco ha criticato la risposta dell’assessore regionale ai Trasporti, che ha ritenuto non essere di competenza di Anas la rimozione del terreno sulla strada, mostrando una mancanza di azione da parte delle istituzioni.

Di fronte a queste problematiche, Di Marco ha sottolineato l’importanza di risposte chiare e tempi certi per la risoluzione dei problemi legati alla viabilità, affermando che i territori non possono più essere lasciati nell’incertezza. Il consigliere ha invitato le istituzioni a prendere decisioni tempestive e risolutive, anziché scarsamente burocratiche, per garantire la sicurezza degli automobilisti e il benessere delle comunità interne.

La nota conclude con un appello alla Regione affinché si assuma il ruolo di coordinamento e di impulso verso tutti i soggetti coinvolti nella gestione della viabilità, garantendo risposte immediate ed efficaci di fronte alle criticità che impattano la vita dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese.

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