Teramo, Diritto allo studio, ampliata l’offerta formativa del nido “Accademia di Pollicino”

A fronte dell’alto numero di richieste e della necessità di proseguire l’attività di potenziamento del patrimonio dei nidi comunali e di allargamento dell’offerta alle famiglie, l’amministrazione comunale, con delibera di giunta, ha stabilito l’aumento del numero massimo di posti disponibili per il nido “Accademia di Pollicino”, attraverso l’utilizzo dei locali dell’ex scuola dell’infanzia di Colleatterrato, presidio strategico di uno dei quartieri più popolosi della città e maggiormente colpito dal sisma, tornato nella disponibilità dell’ente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Secondo quanto stabilito, la struttura potrà adesso ospitare fino a un numero complessivo di 84 bambini e bambine (24 nel prolungamento pomeridiano). Attualmente i posti totali disponibili al nido “Accademia di Pollicino” sono 48.

La delibera stabilisce anche la riapertura dei servizi scolastici comunali di refezione, trasporto ed educativi della prima infanzia con il seguente calendario:inizio della refezione scolastica il 3 ottobre 2022 per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado a tempo pieno; fine della refezione scolastica il 9 giugno 2023 per le scuole primarie e secondarie di primo grado – il 30 giugno 2023 per le scuole dell’infanzia; inizio del trasporto scolastico 12 settembre 2022; fine del trasporto scolastico il 10 giugno 2023, che verrà comunque assicurato per i giorni d’esame della scuola secondaria di 1° grado; 30 giugno 2023 per la scuola dell’infanzia;inizio servizio asilo nido il 5 settembre 2022; fine servizio asilo nido 30 giugno 2023.

