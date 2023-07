Teramo, Dissesto a Coste Sant’Agostino,  finanziamento di oltre 1.500.000 euro

Comune di Teramo , ultime dal sito web istituzionale:

Il Comune di Teramo ha ottenuto un importante finanziamento, all’interno di un bando del Ministero dell’Interno a valere sul PNRR (Misura 2 Componente 4, investimento 2.2), per i lavori di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico in località Coste Sant’Agostino – aggiunge testualmente l’articolo online. Il costo complessivo dell’intervento, per il quale l’ente risulta beneficiario di un contributo pari a 1.540.00 euro, è di 1.750.000 euro di cui 126.103 euro per la progettazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La domanda di finanziamento era stata inoltrata dal Comune a settembre 2022 e adesso, essendo risultato tra i beneficiari, dovrà affidare i relativi lavori entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale – si apprende dalla nota stampa. Il termine finale per la realizzazione dell’opera, come stabilito dal PNRR, è il 31 marzo 2026. “L’Amministrazione si conferma assolutamente attenta nel dare priorità, oltre che agli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana inseriti nell’imponente piano di investimenti adottato, e in corso attraverso i diversi cantieri aperti, anche alla problematica del dissesto idrogeologico e della messa in sicurezza del territorio – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – un fenomeno che stiamo fronteggiando in diverse zone del nostro territorio e che ci ha visti intercettare, su Coste Sant’Agostino, risorse particolarmente importanti che ci permetteranno di proseguire quel percorso di messa in sicurezza già avviato da alcuni anni – Percorso che proseguirà anche su tutte le altre zone del territorio interessate da fenomeni di fragilità. A questo riguardo, anche come Presidente Anci, invito tutte le istituzioni a mettere a disposizione sempre più risorse per questa tipologia di interventi, mettendo sempre i Comuni al centro”.“Si tratta di un grande risultato ottenuto da questa Amministrazione – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari – che ci consentirà di mettere in sicurezza il versante di Coste Sant’Agostino a ridosso di Villa Albula – viene evidenziato sul sito web. Il progetto con il quale abbiamo partecipato al bando oltre ad intervenire sul dissesto idrogeologico, va a garantire la conservazione degli immobili di un’area fortemente urbanizzata dove insistono diversi condomini – precisa il comunicato. Su Coste Sant’Agostino, in verità, siamo già intervenuti con un primo intervento e adesso proseguiremo in questa importante opera di consolidamento e mitigazione del rischio”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it