Teramo, docenti spagnoli in visita per scambio nel settore agroalimentare presso l’ITS Academy: un ponte di esperienze e buone pratiche

L’ITS Academy Agroalimentare Teramo accoglie undici docenti spagnoli in mobilità Erasmus+

Lunedì 20 aprile, alle ore 10:30, presso il Castello Della Monica di Teramo, si terrà l’incontro di benvenuto della delegazione spagnola di docenti Erasmus+ ospite della Fondazione ITS. Questa visita rientra in un programma di mobilità internazionale dedicato allo scambio di esperienze, metodi didattici e buone pratiche nel settore agroalimentare.

La collaborazione tra l’ITS Academy Agroalimentare Teramo e la Spagna ha preso il via nei mesi scorsi tramite il programma Erasmus+, che ha visto il personale dell’Accademia protagonista di una esperienza di mobilità a Valencia.

Durante la permanenza in Italia, i docenti spagnoli visiteranno varie aziende del territorio, concentrandosi sulle produzioni tipiche e sui processi della filiera agroalimentare. Le tappe includono Centini Chocolate, Frantoio Montecchia, Scuppoz Liquori e la cantina Vini Faraone.

La direttrice dell’ITS Academy Agroalimentare Teramo ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere la delegazione spagnola e di poter condividere le nostre conoscenze nel settore agroalimentare. Questo scambio è un’opportunità unica per arricchire le nostri competenze e imparare dagli esperti provenienti da un altro paese”.

La presenza della stampa è gradita durante le attività previste e sarà un’occasione per approfondire ulteriormente il tema della collaborazione internazionale nel settore agroalimentare.