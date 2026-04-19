- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Aprile 20, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaTeramo, docenti spagnoli in visita per scambio nel settore agroalimentare presso l’ITS...
Eventi e Cultura

Teramo, docenti spagnoli in visita per scambio nel settore agroalimentare presso l’ITS Academy: un ponte di esperienze e buone pratiche

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’ITS Academy Agroalimentare Teramo accoglie undici docenti spagnoli in mobilità Erasmus+

Lunedì 20 aprile, alle ore 10:30, presso il Castello Della Monica di Teramo, si terrà l’incontro di benvenuto della delegazione spagnola di docenti Erasmus+ ospite della Fondazione ITS. Questa visita rientra in un programma di mobilità internazionale dedicato allo scambio di esperienze, metodi didattici e buone pratiche nel settore agroalimentare.

La collaborazione tra l’ITS Academy Agroalimentare Teramo e la Spagna ha preso il via nei mesi scorsi tramite il programma Erasmus+, che ha visto il personale dell’Accademia protagonista di una esperienza di mobilità a Valencia.

Durante la permanenza in Italia, i docenti spagnoli visiteranno varie aziende del territorio, concentrandosi sulle produzioni tipiche e sui processi della filiera agroalimentare. Le tappe includono Centini Chocolate, Frantoio Montecchia, Scuppoz Liquori e la cantina Vini Faraone.

La direttrice dell’ITS Academy Agroalimentare Teramo ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere la delegazione spagnola e di poter condividere le nostre conoscenze nel settore agroalimentare. Questo scambio è un’opportunità unica per arricchire le nostri competenze e imparare dagli esperti provenienti da un altro paese”.

La presenza della stampa è gradita durante le attività previste e sarà un’occasione per approfondire ulteriormente il tema della collaborazione internazionale nel settore agroalimentare.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it