Teramo, Dopo quasi vent’anni il Contratto di quartiere Cona

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Un nuovo volto per il quartiere della Cona con l’approvazione del progetto definitivo relativo al contratto di riqualificazione dell’intera zona – si legge sul sito web ufficiale. Atteso da decenni, il nuovo strumento di riqualificazione urbanistica è stato presentato dall’amministrazione comunale, dai rappresentanti del quartiere e dai tecnici, che ne hanno illustrato le finalità, l’articolazione e gli sviluppi – precisa la nota online. Si raggiunge così un obiettivo davvero quasi impensato, perché dell’idea progettuale si parla sin dal 2004, condizionata però da vicende alterne e quindi assunta dall’amministrazione D’Alberto come obiettivo di mandato, per l’area, assieme alla delocalizzazione della centrale Enel. Il progetto che darà un volto nuovo all’importante zona della città, è stato recuperato innanzitutto in relazione al finanziamento complessivo superiore al milione di euro, grazie ad un impegno amministrativo, politico e progettuale di particolare pregio – recita il testo pubblicato online. Grazie al costante confronto con il Comitato di quartiere, l’obiettivo generale è di riqualificare e valorizzare le tre aree di cui è costituito: Cona, Piano Solare e Fonte Baiano – riporta testualmente l’articolo online. Particolarmente coinvolti, nelle diverse fasi, il Sindaco, l’assessore all’Urbanistica Stefania Di Padova, l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari, con i consiglieri della zona Francesca Di Timoteo e Luca Pilotti, il tecnico progettista Arch. Maurilio Ronci e l’Ufficio Tecnico comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Contratto di quartiere migliorerà profondamente la vita dei residenti, cercando di dare un risposta di rigenerazione e riqualificazione urbana che interessi tutte le fasce e primariamente famiglie, bambini, anziani – Grazie ad esso sarà favorito il recupero dell’identità del quartiere, centrando gli intereventi su sicurezza, vivibilità e creazione di spazi socializzanti.Distinti per le tre aree interessate, il progetto prevede 15 interventi, con i tre ambiti che dialogheranno tra loro e che verranno ricuciti come aree di un unico quartiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Di seguito gli interventi progettati.Cona: riqualificazione dell’ex tracciato della Statale 80, dietro la chiesa vecchia; collegamento tra la chiesa vecchia e quella nuova; realizzazione di una fermata autobus nelle adiacenze della chiesa vecchia; messa in sicurezza dell’accesso alla scuola Pascal; riqualificazione delle aree verdi.Fonte Baiano: realizzazione dell’intero marciapiede, dall’incrocio con Piano Solare fino alla fine di Fonte Baiano; riqualificazione dei percorsi pedonali, con scale di risalita; riqualificazione verde, con creazione di un viale alberato con alberature individuate per colore, profumo, sempreverdi.Piano Solare: area per pista di educazione stradale per bambini; riqualificazione di una zona verde finora mai utilizzata; riqualificazione di un marciapiede su via Barnabei; riqualificazione di percorsi di collegamento perdonali che vanno dalla zona di via Barnabei fino alla Cona – si apprende dal portale web ufficiale. Nell’intera vicenda c’è un aspetto particolarmente significativo, ed è quello relativo alla partecipazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questo senso, la Cona rappresenta un laboratorio, viste le modalità e i termini di collaborazione tra quartiere e amministrazione, con quest’ultima che ha costantemente raccolto le esigenze espresse e le ha fatte proprie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nei prossimi mesi, prenderanno il via le procedure amministrative che porteranno all’inizio i lavori, per i quali – altro aspetto che manifesta la novità dell’intero contratto – saranno aperti contemporaneamente più cantieri.

