- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Luglio 8, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaTeramo, doppia inaugurazione per la mostra “Radici – Ligabue/Scipione/Zavattini” il 11 luglio
Eventi e Cultura

Teramo, doppia inaugurazione per la mostra “Radici – Ligabue/Scipione/Zavattini” il 11 luglio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Sabato 11 luglio si terrà una doppia inaugurazione per una mostra di grande rilievo dal titolo “Radici – Ligabue/Scipione/Zavattini”, ideata da Silvia Pegoraro e curata insieme a Marzio Dall’Acqua, massimo esperto di Antonio Ligabue. L’esposizione avrà luogo in contemporanea a Isola del Gran Sasso – Museo Stauròs – e a Tossicia – Museo delle Genti del Gran Sasso, e sarà aperta al pubblico da domenica 12 luglio a domenica 20 settembre.

La mostra è frutto di un’iniziativa di promozione culturale del Gal Gran Sasso Laga, nell’area Gran Sasso Laga della provincia di Teramo, e si inserisce nella candidatura del Gran Sasso a Patrimonio Unesco. Il presidente del Gal Gran Sasso Laga, Carlo Matone, ha avviato un progetto di valorizzazione del territorio attraverso la cultura, in collaborazione con le istituzioni del territorio teramano. L’organizzazione dell’evento è affidata all’associazione culturale ArteLive di Teramo, con la consulenza di Anita Molinari per Ligabue Art Projects.

La preview per la stampa è prevista per sabato 11 luglio alle 18 a Isola del Gran Sasso – Museo Stauròs – e alle 19 a Tossicia – Museo delle Genti del Gran Sasso. Un’opportunità per i giornalisti di avere un anteprima della mostra e di poter raccogliere informazioni e dichiarazioni direttamente dagli organizzatori e curatori.

La mostra “Radici – Ligabue/Scipione/Zavattini” si preannuncia come un evento di rilievo per il panorama culturale della provincia di Teramo, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nell’arte dei tre grandi artisti e di scoprire il legame profondo che li unisce attraverso il tema delle radici.

Per ulteriori dettagli e per partecipare all’anteprima per la stampa, è possibile consultare l’invito allegato al comunicato stampa.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it