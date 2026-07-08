Teramo, doppia inaugurazione per la mostra “Radici – Ligabue/Scipione/Zavattini” il 11 luglio

Sabato 11 luglio si terrà una doppia inaugurazione per una mostra di grande rilievo dal titolo “Radici – Ligabue/Scipione/Zavattini”, ideata da Silvia Pegoraro e curata insieme a Marzio Dall’Acqua, massimo esperto di Antonio Ligabue. L’esposizione avrà luogo in contemporanea a Isola del Gran Sasso – Museo Stauròs – e a Tossicia – Museo delle Genti del Gran Sasso, e sarà aperta al pubblico da domenica 12 luglio a domenica 20 settembre.

La mostra è frutto di un’iniziativa di promozione culturale del Gal Gran Sasso Laga, nell’area Gran Sasso Laga della provincia di Teramo, e si inserisce nella candidatura del Gran Sasso a Patrimonio Unesco. Il presidente del Gal Gran Sasso Laga, Carlo Matone, ha avviato un progetto di valorizzazione del territorio attraverso la cultura, in collaborazione con le istituzioni del territorio teramano. L’organizzazione dell’evento è affidata all’associazione culturale ArteLive di Teramo, con la consulenza di Anita Molinari per Ligabue Art Projects.

La preview per la stampa è prevista per sabato 11 luglio alle 18 a Isola del Gran Sasso – Museo Stauròs – e alle 19 a Tossicia – Museo delle Genti del Gran Sasso. Un’opportunità per i giornalisti di avere un anteprima della mostra e di poter raccogliere informazioni e dichiarazioni direttamente dagli organizzatori e curatori.

La mostra “Radici – Ligabue/Scipione/Zavattini” si preannuncia come un evento di rilievo per il panorama culturale della provincia di Teramo, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi nell’arte dei tre grandi artisti e di scoprire il legame profondo che li unisce attraverso il tema delle radici.

Per ulteriori dettagli e per partecipare all’anteprima per la stampa, è possibile consultare l’invito allegato al comunicato stampa.