“Teramo e le sue Valli”, la candidatura a Capitale Italiana del libro come espressione di un territorio e di una comunità

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Una candidatura di un territorio e di una comunità di area vasta, che mira a valorizzare le eccellenze, rilanciare le aree interne e creare comunità attraverso un progetto che mette al centro il valore del libro e della lettura come strumento di crescita sociale, culturale, economica – si legge sul sito web ufficiale. È quella che ha preso forma nel dossier “Teramo e le sue valli”, presentato al MIC nell’ambito del bando per la “Capitale Italiana del libro 2027” e che vede Teramo capoluogo capofila di un partenariato di 20 comuni della provincia uniti dall’aver investito, in questi anni, nella promozione della lettura come veicolo di inclusione sociale e di sviluppo individuale e collettivo, oltre che del pensiero critico e della stessa democrazia, non solo con eventi festival di letteratura, premi letterari, adesione alle campagne nazionali come Maggio dei libri e Libriamoci ma con veri e propri interventi strutturali – Un territorio, dunque, dove sono in atto numerose attività e che vuole crescere sempre di più in una logica condivisa – viene evidenziato sul sito web. Da qui una candidatura di territorio che ha puntato tutto sulla co-progettazione – Nella stesura del programma, infatti, sono stati coinvolte oltre 80 realtà: dagli operatori culturali ai soggetti istituzionali, dagli operatori economici alle associazioni di categoria, con la collaborazione di tutti i principali stakeholder. Questo, al fine di coinvolgere tutta la società civile nella gestione del programma e porre la lettura e la partecipazione culturale al centro di un progetto destinato a diventare strutturale, migliorando stabilmente la qualità della vita e le relazioni tra le persone – si apprende dalla nota stampa. Dieci gli obiettivi strategici, in linea con le finalità del bando, che il progetto intende perseguire: migliorare l’offerta culturale e contrastare la povertà educativa; rafforzare la coesione e l’inclusione sociale e la partecipazione pubblica; favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie per l’inclusione; promuovere innovazione e imprenditorialità nei settori culturali e creativi; conseguire risultati sostenibili nell’ambito dell’innovazione culturale, anche con riferimento all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU; diffondere l’abitudine alla lettura e favorire l’aumento del numero dei lettori, valorizzando l’immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale; promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana, incentivandone la diffusione e la fruizione; valorizzare le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, rafforzandone la collaborazione; favorire la diffusione della produzione editoriale locale; promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle istituzioni scolastiche, universitarie e nelle biblioteche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Obiettivi che saranno declinati in altrettante azioni progettuali, che si svilupperanno intorno ai concetti del “Costruire”, “Mostrare”, “Imparare”, “Seminare”, “Leggere”, “Raccontare”, “Salvare”, “Andare”, “Riunite” e “Generare” e che prenderanno forma in un ampio numero di micro-eventi, diffusi capillarmente nelle valli del territorio, organizzati lungo le 52 settimane dell’anno – recita il testo pubblicato online. Appuntamenti che permetteranno di portare l’esperienza della lettura all’interno di tutti i contesti sociali ed economici, coinvolgendo comunità, gruppi e realtà anche molto distanti dalle pratiche culturali tradizionali.Ad aprire il calendario di eventi, nella prima settimana di gennaio 2027, sarà “La Maratona delle Voci”, che vedrà la città e la sua provincia uniti in 24 ore consecutive di lettura ad alta voce: una maratona che non sarà soltanto un evento inaugurale, ma un atto collettivo di presa di parola – A chiudere l’anno, invece, sarà la campagna “TVB e ti regalo un libro”, dando forma alla visione di una comunità che scegli il libro come pratica di relazione: un gesto di cura collettiva, attraverso il quale ognuno si prende cura dell’altro, costruendo ponti, empatia, coesione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ad unire i due eventi principali, un programma articolato in “52 settimane per leggere insieme”, in cui ogni settimana del 2027 sarà dedicata a un tema e a un libro selezionato collettivamente dai partner del progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Le attività, diffuse in tutto il territorio provinciale, coinvolgeranno biblioteche, scuole, musei, teatri, spazi pubblici, ospedali, carceri, borghi montani e luoghi non convenzionali, trasformando il libro in uno strumento quotidiano di incontro e partecipazione attraverso la realizzazione di festival, maratone di lettura, laboratori editoriali e artistici, biblioteche viventi, percorsi di lettura nei luoghi della cura e del lavoro, attività negli istituti scolastici, podcast, mostre diffuse, gruppi di lettura e iniziative di volontariato culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Iniziative che andranno a concretizzare quello che è lo spirito del progetto “Teramo e le sue valli”: creare un vero e patrimonio culturale condiviso, che venga sviluppato e tramandato nel tempo – recita il testo pubblicato online. Un percorso in cui diventano strategici i due interventi strutturali che saranno realizzati nel corso dell’anno e il cui obiettivo è quello di consolidare e garantire al progetto la necessaria continuità e strutturale il rapporto con i libri e la lettura di tutto il tessuto provinciale e del capoluogo: la realizzazione della biblioteca “Binario di scambio” nell’area della stazione ferroviaria di Teramo, promuovendone la sua natura di spazio aperto, inclusivo e intermodale, capace di collegare il centro cittadino con il territorio provinciale e la valorizzazione del Castello Della Monica come luogo dedicato alla letteratura fantasy, all’editoria illustrata e ai laboratori della filiera del libro, in dialogo con le arti visive e performative – I COMUNI PROMOTORI: Teramo (capofila), Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Campli, Civitella del Tronto, Corropoli, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Nereto, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi Marina, Tortoreto – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it