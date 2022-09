Teramo, Elezioni politiche: notizie utili per gli elettori

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:

La macchina comunale per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di voto, è pronta – si apprende dal portale web ufficiale. Sono stati predisposti tutti gli adempimenti che permetteranno agli elettori di esercitare il diritto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nei prossimi tre giorni l’ufficio elettorale garantirà un orario di apertura più ampio – riporta testualmente l’articolo online. Nello specifico sarà aperto domani, Venerdì 23 Settembre e Sabato 24 Settembre, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e domenica 25 Settembre dalle 7:00 alle 23:00. Per l’intera giornata di domenica, inoltre, l’ufficio Servizi Demografici, oltre a garantire il rilascio della tessera elettorale, effettuerà anche il servizio dei rilascio Carte di Identità, necessaria per espletare il diritto – riporta testualmente l’articolo online.

Per esercitare il diritto di votoSe la tessera elettorale personale è deteriorata o inutilizzabile per l’esaurimento degli spazi destinati alla certificazione del voto, l’elettore si deve recare (anche nei giorni della votazione), presso gli uffici comunali per chiedere un duplicato o una nuova tessera, restituendo l’originale – In caso di smarrimento della tessera elettorale personale, l’elettore deve chiedere agli uffici comunali un duplicato, presentando un’autodichiarazione attestante lo smarrimento (anche nei giorni della votazione).

Servizio di trasporto per elettori non deambulantiPer garantire a tutti i cittadini il diritto al voto, il Comune ha previsto per gli elettori non deambulanti il servizio di trasporto al seggio che sarà svolto dalla Croce Bianca, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Per poterne usufruire sarà necessario fare richiesta all’ufficio elettorale del Comune al numero 0861/324302.

Seggio CovidIl Comune ha attivato un seggio Covid per garantire l’esercizio del diritto al voto agli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid 19. Tutte le informazioni relative alle modalità con cui richiedere il voto a domicilio per i soggetti Covid positivi sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Cliccare qui per le informazioni dal Ministero

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it