Teramo, Emergenza Ucraina, il Comune attiva il Coc al Parco della Scienza

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il Comune di Teramo potenzia il sistema di gestione dell’emergenza legata all’arrivo, sul territorio provinciale e comunale, dei cittadini in fuga dalla guerra, con l’apertura di un Coc dedicato specificamente a fornire un supporto all’hub vaccinale attivo al Parco della Scienza – si apprende dal portale web ufficiale. Hub che è stato individuato con la Asl, la Protezione Civile e le forze dell’ordine, come punto di riferimento per un primo filtro dei flussi, e dove vengono eseguiti i tamponi, proposte le vaccinazioni e fornite le prime indicazioni alle numerose persone che stanno arrivando dalle zone di guerra rappresentando un ulteriore presidio a servizio del territorio – recita il testo pubblicato online. “A fronte dell’intensificarsi dei flussi di persone in arrivo – spiega il sindaco Gianguido D’Alberto – e all’esito di una riunione in Prefettura per gestire l’emergenza, abbiamo deciso di attivare immediatamente il Coc al Parco della Scienza, a servizio dell’hub vaccinale, in modo da coordinare tutte le operazioni relative alla gestione dell’accoglienza degli ucraini che fuggono dalla guerra – Accoglienza che, ricordiamo, va dal garantire un alloggio all’inserimento a scuola dei bambini, alle esigenze di tipo sociale e sanitario”.

