Teramo, Emergenza Ucraina: mercoledi 9 marzo, il centro di raccolta ancora alla ex Villeroy&Boch

Anche mercoledì 9 marzo il centro di raccolta allestito in un magazzino dell’ex Villeroy sarà aperto dalle 15.30 alle 19.00. Per quanto riguarda l’accoglienza dei profughi sul territorio, tema che oggi è stato affrontato in una riunione nella sede della Protezione Civile regionale alla quale il sindaco Gianguido D’Alberto ha partecipato nella sua veste di presidente Anci Abruzzo, tutti i cittadini ucraini che arriveranno dovranno segnalare la loro presenza alle Questure competenti entro 48 ore, per avviare le procedure amministrative, sanitarie e scolastiche previste, mentre per quanto concerne la disponibilità di privati ad accogliere singoli e famiglie in fuga dalla guerra, ovvero a mettere a loro disposizione eventuali alloggi, quest’ultima dovrà essere obbligatoriamente comunicata alle Prefetture competenti per territorio che, insieme agli enti locali, coordinano le attività e i servizi di accoglienza e di mediazione culturale e linguistica – si apprende dal portale web ufficiale.

