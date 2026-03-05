Teramo, Fratelli d’Italia in campo per il referendum sulla Giustizia: gazebo, convegni e “Camper per il Sì” il 7 e 8 marzo.

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Teramo ha annunciato che il partito sarà attivo sul territorio provinciale il 7 e 8 marzo con diverse iniziative per promuovere il “Sì” al referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo.

Durante le giornate di sabato e domenica, Fratelli d’Italia Teramo allestirà gazebo informativi e momenti di confronto nelle principali piazze della provincia, oltre a far circolare il “Camper per il Sì” nei diversi centri della regione.

Gli appuntamenti in programma per sabato 7 marzo includono tappe a Teramo, Bellante Stazione, Nereto, Corropoli, Pineto e Giulianova. Mentre domenica 8 marzo sarà la volta di Campli.

La due giorni di iniziative si concluderà a Teramo con un convegno pubblico presso l’Hotel Sporting alle ore 15.00, che vedrà la partecipazione di parlamentari e rappresentanti istituzionali di Fratelli d’Italia per discutere le ragioni del Sì al referendum sulla giustizia.

Tra i partecipanti al convegno ci saranno il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, senatore Etelwardo Sigismondi, la coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia Teramo e consigliere regionale Marilena Rossi, l’onorevole Guerino Testa, il senatore Guido Quintino Liris, l’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis e il presidente della V Commissione Sanità Paolo Gatti.

Il Coordinamento Provinciale invita tutti i cittadini a partecipare agli eventi programmati per informarsi e contribuire al dibattito riguardante il tema della giustizia in vista del referendum.