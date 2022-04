Teramo, Gammarana: continua la rimozione dell’amianto

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Come già anticipato, dopo l’intervento di rimozione dell’amianto dalla struttura de “L’Aquila d’oro”, nel quartiere Gammarana, si provvede ora ad analoga operazione che interessa l’immobile della ditta Pompei Domenico & C. Tecnici del laboratorio di analisi incaricato, hanno provveduto al campionamento di porzioni di copertura dei capannoni; le risultanze delle verifiche arriveranno sul tavolo dell’ufficio ambiente comunale per le attività da mettere in campo circa la possibile bonifica dei manufatti in Eternit, le quali saranno direttamente seguite dall’assessore al’Ambiente Martina Maranella e dal Vigile Ecologico Vincenzo Calvarese – L’assessore Martina Maranella dichiara: “L’amministrazione comunale, sin dal suo insediamento, ha riservato particolare cura alle sollecitazioni del quartiere Gammarana, in particolar modo per una questione come quella di bonifica dell’amianto sui vecchi capannoni industriali lasciata senza risposte per anni; per questa ragione ha richiesto l’effettuazione delle verifiche ambientali – precisa il comunicato. Si giunge ora all’importante fase che prelude all’effettuazione dell’intervento di rimozione vero e proprio, grazie al quale saranno finalmente garantite salute pubblica e decoro urbano”.

