Teramo, Giardini “Florence Nightingale”, questa mattina la riapertura dello spazio riqualificato

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono stati riaperti questa mattina, al termine dei lavori di riqualificazione, i giardini “Florence Nightingale”, al Parco fluviale, inaugurati nel 2021 e intitolati, accogliendo una richiesta dell’OPI, alla fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna – L’intervento, che ha comportato un investimento di 80mila euro a valere su un finanziamento regionale ottenuto grazie all’impegno del consigliere regionale Giovanni Cavallari, ha visto la sostituzione dei vecchi giochi e l’installazione di una seconda nuova altalena, l’installazione di un nuovo tavolino da picnic, la sostituzione del tappeto di gomma – “Con questo intervento siamo andati a riqualificare uno spazio particolarmente suggestivo, inserito all’interno della bellissima cornice del Parco Fluviale e molto frequentato dalle famiglie – sottolinea l’Assessore con delega alle manutenzioni Domenico Sbraccia – lavori che si inseriscono in una più generale opera di sistemazione degli spazi verdi e dei parchi gioco sul territorio comunale, che abbiamo portato avanti in questi anni – precisa il comunicato. Questo, nella consapevolezza che si tratta di interventi che incidono positivamente sulla qualità della vita della nostra città, in particolare per quel che riguarda le famiglie e i bambini”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it