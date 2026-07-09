- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Luglio 9, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàTeramo, Giardini “Florence Nightingale”, questa mattina la riapertura dello spazio riqualificato
Attualità

Teramo, Giardini “Florence Nightingale”, questa mattina la riapertura dello spazio riqualificato

- Spazio Pubblicitario 02 -

Teramo , nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono stati riaperti questa mattina, al termine dei lavori di riqualificazione, i giardini “Florence Nightingale”, al Parco fluviale, inaugurati nel 2021 e intitolati, accogliendo una richiesta dell’OPI, alla fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna – L’intervento, che ha comportato un investimento di 80mila euro a valere su un finanziamento regionale ottenuto grazie all’impegno del consigliere regionale Giovanni Cavallari, ha visto la sostituzione dei vecchi giochi e l’installazione di una seconda nuova altalena, l’installazione di un nuovo tavolino da picnic, la sostituzione del tappeto di gomma – “Con questo intervento siamo andati a riqualificare uno spazio particolarmente suggestivo, inserito all’interno della bellissima cornice del Parco Fluviale e molto frequentato dalle famiglie – sottolinea l’Assessore con delega alle manutenzioni Domenico Sbraccia – lavori che si inseriscono in una più generale opera di sistemazione degli spazi verdi e dei parchi gioco sul territorio comunale, che abbiamo portato avanti in questi anni – precisa il comunicato. Questo, nella consapevolezza che si tratta di interventi che incidono positivamente sulla qualità della vita della nostra città, in particolare per quel che riguarda le famiglie e i bambini”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it