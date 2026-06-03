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Teramo ginnastica artistica, trionfo ai Nazionali Libertas: pioggia di podi a Galatone

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La Nuova Ginnastica Teramo ha ottenuto grandi successi ai Nazionali Libertas di Ginnastica Artistica a Galatone, in provincia di Lecce. Gli atleti della società teramana, allenati da Sara Di Mattia e Domenico Giangregorio, hanno conquistato quattro primi posti assoluti, un terzo posto assoluto e un secondo posto al corpo libero durante le gare nazionali.

Le classifiche ottenute hanno valso per il titolo assoluto di Campionato e per la specialità di ginnastica acrobatica Acroteam, volteggio, suolo e mini trampolino. Nel Livello A Esordienti, la squadra bronzo composta da Andrea Porrini, Francesco Scopolino e Samuele Iachini ha conquistato il primo posto assoluto. Nel Livello A Juniores/Seniores, la squadra oro formata da Maria Malatesta, Teresa Demetrio, Riccardo Merlotti, Francesco Palmarini, Jacopo Varani ed Emmarae Wu si è aggiudicata il primo posto assoluto, mentre la squadra argento composta da Greta Esposito, Sofia Fedele, Simone Magno, Gabriel Caldarelli e Vittoria Sacchetti ha ottenuto il terzo posto.

Nel Livello B Esordienti, la squadra viola con Lisa De Camillis, Maria Elena Martegiani, Deborah Donatelli e Chloe Leli ha conquistato il primo posto assoluto. Nel Livello LC Giovani, Giada Roscioli, Sofiadiana Baldassarre, Giorgia Ferri, Chiara Cardamone e Antonio Capanna Piscé si sono aggiudicati il primo posto assoluto, mentre nel Livello LC Esordienti Annajolie Di Febo, Mariavittoria Olivieri, Bianca Di Francesco, Flavia Capanna Piscé e Maria Russo hanno conquistato il secondo posto al corpo libero.

Sara Di Mattia e Domenico Giangregorio, allenatori della squadra, si sono dichiarati molto orgogliosi dei risultati ottenuti dai loro atleti. “Questi risultati sono il frutto di un lavoro costante, fatto di impegno, sacrificio e grande passione. Ogni atleta ha affrontato la gara con serietà e determinazione, dimostrando non solo qualità tecniche, ma anche maturità sportiva e capacità di fare squadra. Portare il nome della Nuova Ginnastica Teramo su podi così importanti è una soddisfazione enorme e uno stimolo a continuare a crescere,” hanno dichiarato i coach.

La società si prepara ora per affrontare nuove sfide e continuare a portare avanti il proprio percorso di successo nello sport della ginnastica artistica.

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