Teramo, Giochi senza barriere: l’iniziativa promuove l’inclusione sociale e il benessere attraverso il gioco

Il Csv Abruzzo insieme alle associazioni e agli enti del Terzo settore operanti nell’area della disabilità ha presentato la sedicesima edizione di “Giochi senza barriere”, con lo slogan “La vita non è un gioco, il gioco invece è vita”.

L’iniziativa è stata lanciata oggi al parco della Scienza a Teramo, con la presenza del sindaco Gianguido D’Alberto, dell’assessore al Sociale Stefania Di Padova, di Marco Massetti del Csv Abruzzo e di Maria Letizia Fatigati, dirigente scolastico del Liceo musicale Melchiorre Delfico.

Il evento si terrà giovedì 16 luglio a partire dalle 20 in piazza Martiri e sarà un’occasione per promuovere l’inclusione e la socializzazione delle persone con disabilità attraverso attività ludiche e sportive.

“La nostra volontà è quella di rompere le barriere e favorire l’integrazione”, ha dichiarato Marco Massetti durante la presentazione.

Durante la serata saranno proposti diversi giochi e attività divertenti, aperti a tutti, che permetteranno a persone con e senza disabilità di giocare insieme e condividere momenti di svago e allegria.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità, promuovendo una cultura del rispetto e della solidarietà.

Grazie alla collaborazione tra il Csv Abruzzo, le associazioni e gli enti del Terzo settore, “Giochi senza barriere” si conferma come un appuntamento imprescindibile per promuovere la piena partecipazione di tutti alla vita sociale e culturale della comunità.