Teramo, Giornata internazionale dei musei: gli appuntamenti a Teramo

Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Lunedì 18 maggio, in occasione della Giornata internazionale dei musei, il Polo museale della Città di Teramo osserverà una giornata di apertura straordinaria, offrendo a grandi e piccini diverse iniziative gratuite e pensate per le diverse fasce d’età. Ad aprire il calendario di appuntamenti sarà, alle 16.00 a l’ARCA, il laboratorio di mosaico, della durata indicativa di due ore ed aperto a un gruppo di massimo 15 bambine e bambini dai 5 ai 10 anni. Alle 17:00, al Castello Della Monica, si svolgerà invece una visita guidata della durata indicativa di un’ora ed aperto a un gruppo massimo di 20 bambine e bambini dai 10 ai 13 anni, mentre a chiudere il programma sarà, alle 18:00, una visita guidata dalla Pinacoteca al Castello Della Monica, della durata di circa un’ora e mezza, aperta a un gruppo di massimo 30 adulti. Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione al numero 338-3901759 o allo 0861-250873.“Il Polo Museale della città di Teramo rappresenta un presidio culturale e sociale fondamentale per la nostra città – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – per questo, in occasione della Giornata internazionale dei musei, abbiamo organizzato diverse iniziative volte a ribadirne il valore come luoghi aperti, vivi, inclusivi, capaci di parlare a tutte le generazioni – precisa la nota online. I musei non sono custodi di arte e memoria, ma favoriscono incontro, partecipazione, formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. E queste iniziative vanno proprio in questa direzione, valorizzando lo straordinario patrimonio di Teramo città capoluogo, come abbiamo sempre fatto”. L’adesione alla Giornata internazionale dei musei si inserisce in un percorso molto più ampio che l’Amministrazione comunale sta portando avanti di valorizzazione del Polo museale – “Come Assessore alla Cultura, sono felice di annunciare che stiamo lavorando su più fronti per costruire un’offerta culturale all’altezza di Teramo e del suo straordinario patrimonio – evidenzia l’Assessore Stefania Di Padova – in questa direzione, stiamo valutando concretamente la possibilità di destinare alcuni ambienti del Castello della Monica all’esposizione di opere provenienti dal museo archeologico – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo è fare di questi spazi un luogo vivo, capace di raccontare la nostra storia e di restituire alla cittadinanza un patrimonio che le appartiene – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parallelamente, stiamo lavorando per portare sul territorio due mostre di grande rilievo: una sarà ospitata all’Ipogeo, l’altra all’Arca – si legge sul sito web ufficiale. A breve condivideremo con la città tutti i dettagli relativi a questi due importanti appuntamenti – aggiunge la nota pubblicata. Anche sul fronte dei finanziamenti, abbiamo ottenuto risultati concreti e importanti, aggiudicandoci il bando Piccoli Musei del MIC e il bando Medioevo della Regione – Si tratta di due riconoscimenti che ci permetteranno di investire in maniera mirata e strutturale nella valorizzazione del sistema museale cittadino – C’è poi novità assoluta di cui sono particolarmente orgogliosa: Teramo ha ottenuto anche il finanziamento del bando Wikimedia per i Musei, un risultato inedito per il nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo contributo ci consentirà di acquistare nuove attrezzature e di formare il personale per la digitalizzazione e la condivisione on line delle collezioni museali, portando il patrimonio di Teramo sulla piattaforma globale di Wikimedia e rendendolo accessibile a chiunque, ovunque nel mondo – Un ringraziamento va al mio predecessore, l’Assessore Antonio Filipponi, per il lavoro svolto fino ad oggi, che ha contribuito a rafforzare il ruolo della cultura come elemento centrale della vita della nostra comunità. Proseguiremo su questo percorso, sviluppando nuove progettualità e valorizzando sempre più le eccellenze e le potenzialità della nostra città”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it