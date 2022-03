Teramo, Giovedì 10 marzo, seduta del Consiglio Comunale

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

All’esito delle conferenza dei capigruppo, il Presidente Alberto Melarangelo ha convocato la prossima seduta del Consiglio Comunale, che si terrà all’Auditorium del Parco della Scienza – viene evidenziato sul sito web. La prima convocazione è fissata per giovedì 10 marzo alle ore 9.00. La seconda per lunedì 14 marzo 2022, alle ore 10:00. Di seguito l’Ordine del Giorno – riporta testualmente l’articolo online.

- Pubblicità -

1 – Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili – aggiunge la nota pubblicata. Approvazione – 2 – Comune di Teramo / Ministero per i beni e le attività culturali – sentenza n. 852/2013 del Tribunale di L’Aquila – riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio – recita il testo pubblicato online. 3 – Comune di Teramo/ Ministero per i beni e le attività culturali – sentenza n. 27/2014 del Tribunale di L’Aquila – riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. 4 – G.G. e A.E. s.r.l. / Comune di Teramo – esecuzione sentenza n. 776/2021 del Giudice di pace di Teramo – riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio – recita il testo pubblicato online. 5 – Polizza RCT – esecuzione sentenza n. 864/21 del Tribunale di Teramo danneggiata Delli R.A.M. – riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio – riporta testualmente l’articolo online. 6 – Mozione sulla riduzione dell’aliquota dell’addizionale comunale irpef – cons.ri Luzii-Di Teodoro – aggiunge testualmente l’articolo online. 7 – Mozione realizzazione di un cimitero per gli animali da affezione – cons.Verzilli.8 – Mozione agevolazione delle procedure per l’apertura di un ristorante Mc Donald’s a Teramo – cons.ri Luzii-Di Teodoro – 9 – Mozione “Educare i giovani ad un atteggiamento responsabile nei confronti delle bevande alcoliche“ – cons.re Corona – viene evidenziato sul sito web. 10 – Mozione bus navetta e centro logistico a piazzale san Francesco cons.ri Luzii-Di Teodoro – aggiunge testualmente l’articolo online. 11 – Mozione strategia di valorizzazione dell’enogastronomia teramana e sulla partecipazione al “Cibus 2022” di Parma – cons.ri Luzii-Di Teodoro – aggiunge testualmente l’articolo online. 12 – Mozione per la redazione di un progetto rivolto ai percettori di reddito di cittadinanza, finalizzato a dare supporto alle persone anziane, e spesso sole, residenti nel territorio comunale – cons.ra Ciammariconi.

La seduta si svolgerà modalità ibrida, con presenza massima in aula al 50%, e rigorosamente a porte chiuse con la partecipazione solo dei giornalisti accreditati – l’accesso alla Sala consiliare verrà consentito solo alla presentazione di valido Green-pass. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming all’indirizzo internet: https://teramo – recita il testo pubblicato online. consiglicloud.it/home

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Teramo . Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it