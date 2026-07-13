Teramo, Giovedì 16 luglio, seduta del consiglio comunale

Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Melarangelo, ha convocato la seduta del Consiglio Comunale, per giovedì 16 luglio, con inizio alle ore 15:30, nell’auditorium del Parco della Scienza, per la trattazione delle Interrogazioni e delle interpellanze – recita la nota online sul portale web ufficiale. La riunione si svolgerà in presenza, aperta al pubblico e sarà trasmessa in diretta streaming all’indirizzo https://teramo – recita il testo pubblicato online. consiglicloud.it/home – si apprende dalla nota stampa.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it