Teramo, Giovedì 16 novembre incontro sul PUMS dedicato al settore del commercio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Teramo attraverso il portale web istituzionale:

Giovedì 16 novembre, alle ore 18:00, nell’auditorium del Parco della Scienza, si svolgerà il secondo incontro sulla bozza del PUMS, il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Incontro che si inserisce nel processo partecipativo per la redazione definitiva dell’importante strumento di pianificazione strategica del territorio, avviato la scorsa settimana con la presentazione della bozza del piano ad enti, associazioni e cittadini.L’appuntamento di domani avrà natura tematica e sarà dedicato al confronto e all’ascolto delle associazioni di categoria, con un focus specifico sul commercio – riporta testualmente l’articolo online. Il PUMS, che ieri mattina è stato oggetto di un primo passaggio in commissione “urbanistica e pianificazione – lavori pubblici -traffico e trasporti”, si pone l’obiettivo di ridisegnare il sistema della mobilità e dei parcheggi in centro storico e tutti i cittadini, collegandosi qui possono visionare la relazione rimessa dalla società incaricata –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Teramo . I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.teramo.it