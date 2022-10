Teramo, Giovedì 20 ottobre una singolare iniziativa di beneficienza nel nome di Ivan Graziani

- Advertisement -

Giovedì 20 ottobre, presso la libreria Tempo Libero di Corso San Giorgio, si svolgerà una iniziativa di solidarietà organizzata dal CSV (Centro Servizi per il Volontariato) in collaborazione con il Comune di Teramo – recita il testo pubblicato online. Dalle ore 18.00 Il Sindaco Gianguido D’Alberto, l’assessore Antonio Filipponi e Anna Bischi (moglie del compianto cantautore Ivan Graziani) presenzieranno a “Pigro forever”, attività di beneficienza che si inserisce nel progetto Fan Forever Card promosso dalla omonima associazione nazionale; essa consiste nel proporre la vendita di immagini su figurine di grandi nomi della musica, del cinema e dello spettacolo, impersonati come calciatori della propria squadra del cuore o della propria città. Nel caso di Teramo il “testimonial” è il cantautore Ivan Graziani, che appare con la maglia classica del Teramo Calcio, celebrato a 25 anni dalla scomparsa – Il ricavato della vendita dalle figurine, su espressa indicazione della famiglia dell’artista, sarà devoluto all’Anffas di Teramo – Le cartoline e le figurine solidali, realizzate in edizione limitata, disponibili con offerta libera a partire da 5 euro, sono numerate da 1 a 300; il numero, che si riceve è casuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

