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Attualità

Teramo, Giovedì 21 maggio, seduta del Consiglio Comunale riservata alle interrogazioni 

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Comune di Teramo , nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Melarangelo, ha convocato la seduta del Consiglio Comunale, per giovedì 21 maggio, con inizio alle ore 15:00, nell’auditorium del Parco della Scienza, per la trattazione delle Interrogazioni e delle interpellanze, precedute dal seguente punto all’OdG:Subentro della Consigliera comunale Liuoras A. Esame delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità della consigliera subentrante Carnessale G.La riunione si svolgerà in presenza, aperta al pubblico e sarà trasmessa in diretta streaming:https://teramo – riporta testualmente l’articolo online. consiglicloud.it/home – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Teramo e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.teramo.it

 

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